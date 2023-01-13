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HABERTURK.COM

Ukraynalı bir askerin vücuduna saplanan patlamamış bir el bombası, cerrahların müdahalesiyle başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Newsweek'te yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, sosyal medya hesabında cerrahı ve röntgenin fotoğrafını bir açıklamayla paylaştı.

Maliar, doktorların patlamamış bir VOG el bombasını askerin vücudundan çıkarmak için sağlık personelinin güvenliğini sağlamakla görevli iki istihkam erinin de bulunduğu bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

EL BOMBASININ NE ZAMAN VE NASIL SAPLANDIĞI NET OLARAK BİLİNMİYOR

Maliar, el bombasının her an patlayabileceği için ameliyatın elektrokoagülasyon yapılmadan gerçekleştirildiğini ve operasyonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrew Willow tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve yaralı askerin iyileşme sürecinde olduğunu aktaran Maliar, el bombasının askerin göğsüne ne zaman ve nasıl saplandığının net olarak bilinmediğini ifade etti.