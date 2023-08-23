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        Haberler Müzik Ukraynalı ve Kırım Tatarı sanatçılar, Brüksel'de konser verdi - Magazin haberleri

        Ukraynalı ve Kırım Tatarı sanatçılar, Brüksel'de konser verdi

        Ukraynalı ve Kırım Tatarı sanatçılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukraynaca ve Türkçe eserleri müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:38 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:38
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        Brüksel'de konser verdiler
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        Brüksel'deki Doğa Bilimleri Müzesi'nde düzenlenen konserde Ukraynalı şarkıcı Natalia Rybka-Parkhomenko'ya Kırım Tatarı müzisyenlerden Cemil Karikov sazıyla ve Nihal Halilova çellosuyla eşlik etti.

        Üç sanatçının oluşturduğu 'Yuşan-Zillya' grubunun konserinde Ukraynaca ve Türkçe eserler arka arkaya çalındı. Belçikalı seyirciler, 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Mevla'm Birçok Dert Vermiş' gibi türkülere alkış tuttu.

        Sanatçılar, Kırım Türklerinin etkisiyle iç içe geçen Ukrayna ve Türk kültürüne ait türkü ve ninni gibi ortak eserleri de izleyicilerin beğenisine sundu.

        Grup, daha önce Almanya ve Polonya'da konserler vermişti.

        Fotoğraflar: AA

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        #Natalia Rybka-Parkhomenko
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