Ullensaker / Kisa - Floro SK maçı istatistikleri

Norveç 1.Lig maçında Ullensaker / Kisa ile Floro SK, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 27 puanlı Ullensaker / Kisa 5. sırada bulunuyor, Floro SK 14 puana sahip ve 14. sırada. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Floro SK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 533 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ullensaker / Kisa kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Floro SK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ullensaker / Kisa son haftadaki Levanger müsabasında 2-0 yenildi.

Floro SK ise Jerv karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Ullensaker / Kisa, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 14 gol yedi.

Floro SK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Floro SK, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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