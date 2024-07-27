"ULTRA" İŞLENMİŞ NEDİR?

Neredeyse tüm gıdalar bir şekilde işlenir, ancak sınıflandırma sistemleri, geçirdikleri işlem türlerini ayırt eder. University College London'da kıdemli araştırma görevlisi olan Adrian Brown, yaptığı açıklamada yaygın olarak kullanılan sistemlerden birinin gıdaları dört gruba ayıran NOVA sınıflandırma sistemi olduğunu söyledi.

Bunlar işlenmemiş ve minimal işlenmiş gıdalar, işlenmiş mutfak malzemeleri, işlenmiş gıdalar ve ultra işlenmiş gıdalardır.