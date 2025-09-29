Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 8 bin yıllık keşif! "Bu kadar küçüklere ilk kez rastlıyoruz"

        Ulucak Höyüğü'nde 8 bin yıllık 5 heykelcik bulundu

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, Neolitik döneme ait kilden yapılmış 8 bin yıllık 3'ü kadın figürü olmak üzere 5 heykelcik (figürin) bulundu. Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Figürinlerin boyutları 3 ile 10 santim arasında değişiyor. Bu heykelciklerin hane ile ilişkili konutlarda bolluk, bereket ve geçiş ritüellerinde kullanıldığını düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:48 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 bin yıllık keşif! "Bu kadar küçüklere ilk kez rastlıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski köy yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda, bir yapı kazıldı.

        Hepsi bir arada olmak üzere, Neolitik döneme ait kilden yapılmış 8 bin yıllık 3'ü kadın 2'si erkek olmak üzere boyutları 3 ile 10 santim arasında değişen 5 heykelcik bulundu.

        REKLAM

        "KURUTULMAK ÜZERE DİREĞE ASILMIŞ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

        İzmir'in ilk köy yerleşimlerinden birinin Ulucak Höyüğü olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Çevik, "Ulucak, 1150 yıl boyunca aralıksız iskan edilmiş bir Neolitik merkez. Söz konusu 5 heykelcik hepsi bir arada toplu kontekst olarak ortaya çıkarıldı. Binada tabanda değil, tabanın üzerindeki dolgu içerisinde bulundu. Dolayısıyla biz bu heykelciklerin o dönem bir direğe kurutulmak üzere asıldığını düşünüyoruz.

        Figürinlerden biri ise pişirilmemiş şekilde ele geçti. Binada çıkan bir yangın sonrası o da sertleşmiş. Bu eserlerin tarihini tespitimizde, binanın önceki kazılan bölümlerine yaptığımız radyo karbon testi yardımcı oldu. Binanın milattan önce 6005-5840 yılları arasına tarihlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu heykelcikler 8 bin yıllık eserler" dedi.

        "BU KADAR KÜÇÜK HEYKELCİKLER BULMUYORDUK"

        Bulunan heykelciklerden 3'ünün kadın 2'si erkek figürlü olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, "Aralarında boyut farkları olduğunu görüyoruz. Kadın figürünün göğüslerini tutar şekilde tasvir edildiğini görüyoruz. Boyutlarının farklı olması herhalde farklı yaş gruplarına ait olduğunu bize gösteriyor.

        Topluluk içerisindeki sosyal konumları, olasılıkla bireylerin yaşına ve cinsiyetine göre değişiyordu. Figürinlerin boyutları 3 ile 10 santim arasında değişiyor. Bu kadar küçük heykelcikler bulmuyorduk. Antropomorfik figürinlerin bu kadar küçük boyutlu olanlarına ilk kez rastlıyoruz. Bu heykelciklerin hane ile ilişkili konutlarda bolluk, bereket ve geçiş ritüellerinde kullanıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ulucak höyüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi