Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Uludağ Milli Parkı'nda kayıt altına alınan kurt sürüsü paylaşıldı
Türkiye'nin önemli milli parklarından Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, Uludağ'da yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.
Uludağ Milli Parkı'ndaki fotokapan yardımıyla kurt sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, karla kaplı ormanda yürüyen, bir süre bekledikten sonra koşarak kaçan kurtlar yer aldı.