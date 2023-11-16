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        Haberler Gündem Güncel Uludağ'da yılın ilk karı yağdı

        Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

        Bursa Uludağ'da yılın ilk karı yağmaya başladı. Bölgede sıcaklık da eksi 1 dereceye kadar düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:01
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        Uludağ'da yılın ilk karı yağdı
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        Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Uludağ'a yoğun kar yağışı ise pazar günü bekleniyor.

        DHA'nın haberine göre kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışı, 19 Kasım Pazar günü bekleniyor.

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        Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

        Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

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        #haberler
        #Bursa
        #Uludağ
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