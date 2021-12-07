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Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önlemesini istedi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki "ırk ayrımcılığı" davalarında geçici tedbir kararlarını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan kritik Ermenistan kararı
Uluslararası Adalet Divanı'ndan kritik Ermenistan kararı
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AA

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin ihlaline ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki davalarda karşılıklı geçici tedbirlere hükmetti.

Divan, Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin tedbir kararında, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal ettiğini belirtti.

Ayrıca Divan, Azerbaycanlılara karşı sosyal medyada yürütülen tehdit, hakaret ve karalama kampanyalarına dikkati çeken Azerbaycan heyetinin talebini dikkate alarak, Ermenistan'dan Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılık yapmamasını istedi.

Kararda, Ermenistan'dan nefret suçu işleyen Ermenileri engellemesi gerektiği hatırlatıldı.

Divan, Ermenistan'ın davacı olduğu uyuşmazlığa ilişkin kararında ise Azerbaycan'dan Ermeni savaş esirlerinin güvenliğini sağlamasını, Ermeni esirlere yönelik ayrımcılığı engellemesini ve Ermenistan kültürüne ait eserleri korumasını talep etti.

Kararda Ermenistan'ın ateşkese rağmen Karabağ'da toprak altına mayın döşemeye devam etmesine ilişkin herhangi bir tedbire hükmetmeyen Divan, iki ülkeye uyuşmazlığı ağırlaştırıcı davranışlardan kaçınmaları uyarısında bulundu.

İki ülke arasındaki karşılıklı iki dava da Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve sonrasındaki süreçte ortaya çıkan ırk ayrımcılığı, nefret söylemleri ve ayrımcı muameleleri kapsıyor.

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