Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetiminin yeni üyesi Türkiye'den

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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı ve Sarkuysan Genel Müdürü Sevgür Arslanpay, İngiltere merkezli Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi'nin (International Wrougt Copper Council-IWCC) yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Sevgür Arslanpay, 25 ülkeden 150 üyesiyle küresel ölçekte en büyük sektörel organizasyonlarından olan, dünyada bakır ve bakır alaşımları üreticilerini temsil eden konseyin yönetim kuruluna seçildi.

Türkiye temsilciliğini 1991'den beri Sarkuysan'ın yaptığı, bakır sektöründeki gelişmelere, istatistiki değerlendirmelere, projeksiyonlara ve sektördeki eğilimlere yön veren İngiltere merkezli konsey, global olarak bakır sektörünü temsil eden önde gelen referans bir kuruluş olarak kabul görüyor.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Açıklamada yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslanpay, işlenmiş bakırın kullanım oranının hem Türkiye'de hem de dünyada her geçen gün arttığını bildirdi.

Arslanpay, "Bakır, yatırımcıların da günden güne artan talep gösterdiği bir emtia olup, küresel finans piyasaları açısından da kritik önem arz ediyor. Ülkemizi, bakır sektörünün bu önemli kuruluşunda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım." açıklamasında bulundu.