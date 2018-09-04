Uluslararası İstanbul Vegan Festivali 8 Eylül’de başlıyor!

04.09.2018 - 17:08 | Güncelleme:

Türkiye’nin uluslararası nitelikli ilk vegan festivali 8-9 Eylül’de Sarıyer Life Park’ta gerçekleştirilecek. Uluslararası İstanbul Vegfest, sürdürülebilir bir yaşam tercihi olarak her geçen gün daha çok ilgi gören veganlık hakkında tüm sorulara cevap vermeyi hedefliyor. İlginç vegan tarifler, yerli-yabancı konuklar ve konserlerle tam bir şenlik ortamı yaratacak festivalin bu yılki şehir konuğu ise Malatya Belediyesi oldu.

0 0 0

Uluslararası İstanbul Vegfest, V-LABEL sponsorluğunda, ziyaretçilerine yönelik birbirinden değerli konuklar, atölyeler, gösteri ve konserlerden oluşan programı ile tüm veganları ve bu beslenme biçimine ilgi duyanları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

"VEGANLIĞA DAVET"

Vegan Derneği (TVD) tarafından hayata geçirilen festivalin uluslararası destekçileri de festivalin daha geniş kitlelere duyurulmasında rol alıyor. Etik, çevreci, sağlıklı ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam biçimi olan veganlığın bilinirliğinin artırılması, desteklenmesi, doğru bilgiye birinci elden ulaşımın kolaylaştırılması ve farkındalığın artırılması İstanbul Vegfest’in öncelikli hedefleri arasında. TVD bu yıl “Veganlığa Davet” konseptiyle özellikle vegan olmayanlara çağrıda bulunuyor.

İKİ GÜN BOYUNCA YÖRESEL VEGAN LEZZETLER TADILACAK

Ziyaretçiler, İstanbul Vegfest’te, pek çok yerli ve yabancı konuşmacı; Gazeteciler Emin Çapa, Nevşin Mengü, Diyetisyen Melis Yılmaz, PROVEG International’den Deniz Kavur, Motivasyon Konuşmacısı-Aktivist Seb Alex, Akademisyen Yeliz Utku Konca, Pozitif Psikoloji Uzmanı-Yaşam Koçu Öykü Büyükdere, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Suat Erus, Bütünleyici Tıp Uzmanı Ayşegül Uçar, Avukat Hülya Yalçın, Avukat Ilgın İstenç Yalçınkaya, Avukat Barış Karlı gibi isimlerle birbirinden değerli vegan mutfak şefleri ile Mutfak Atölyeleri, Yoga Atölyesi, Bitkisel Sabun Atölyesi, Fermente Ürünler Atölyesi, Vegan Kozmetik Atölyesi, Juice Kaju Süt-Yoğurt Atölyesi, Vegan Tatlı Atölyesi, Seitan Atölyesi gibi atölyeler aracılığıyla veganlık hakkında kapsamlı bir dünya görüşüne sahip olacaklar. Festivalde ayrıca Dr. Munkhtsetseg Banzragch Yağcı tarafından bir bilimsel atölye düzenleniyor.

İki gün boyunca, başta Malatya Belediyesi olmak üzere, Marmaris ve Eskişehir Tepebaşı gibi yerel belediyelerin de katılımıyla, Türkiye’nin yöresel vegan lezzetlerini tatma imkanı bulacaklar.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Yaş sınırı bulunmayan festivalde çocuklar da unutulmadı; festival alanında ayrıca çocuklar için birbirinden farklı atölyeler de bulunuyor. Hayvanlara bugüne kadar hiç bakmadığımız bir gözle bakmamızı sağlayacak, hayvan haklarını temel alan ayrı bir tema alanı da festival ziyaretçileri için özel olarak hazırlandı.
Son yılların en beğenilen seslerinden Fatma Turgut ve Grup Seksendört ziyaretçileri rock müziğe doyururken ayrıca Under Black Flag, Deli Müjgan gibi gruplar da festival sahnesinde olacaklar.

2 gün sürecek festivalde, konaklamak isteyenler için ayrıca kamp alternatifi de bulunuyor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0