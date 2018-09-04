Uluslararası İstanbul Vegan Festivali 8 Eylül’de başlıyor!

Uluslararası İstanbul Vegfest, V-LABEL sponsorluğunda, ziyaretçilerine yönelik birbirinden değerli konuklar, atölyeler, gösteri ve konserlerden oluşan programı ile tüm veganları ve bu beslenme biçimine ilgi duyanları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

"VEGANLIĞA DAVET"

Vegan Derneği (TVD) tarafından hayata geçirilen festivalin uluslararası destekçileri de festivalin daha geniş kitlelere duyurulmasında rol alıyor. Etik, çevreci, sağlıklı ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam biçimi olan veganlığın bilinirliğinin artırılması, desteklenmesi, doğru bilgiye birinci elden ulaşımın kolaylaştırılması ve farkındalığın artırılması İstanbul Vegfest’in öncelikli hedefleri arasında. TVD bu yıl “Veganlığa Davet” konseptiyle özellikle vegan olmayanlara çağrıda bulunuyor.

İKİ GÜN BOYUNCA YÖRESEL VEGAN LEZZETLER TADILACAK

Ziyaretçiler, İstanbul Vegfest’te, pek çok yerli ve yabancı konuşmacı; Gazeteciler Emin Çapa, Nevşin Mengü, Diyetisyen Melis Yılmaz, PROVEG International’den Deniz Kavur, Motivasyon Konuşmacısı-Aktivist Seb Alex, Akademisyen Yeliz Utku Konca, Pozitif Psikoloji Uzmanı-Yaşam Koçu Öykü Büyükdere, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Suat Erus, Bütünleyici Tıp Uzmanı Ayşegül Uçar, Avukat Hülya Yalçın, Avukat Ilgın İstenç Yalçınkaya, Avukat Barış Karlı gibi isimlerle birbirinden değerli vegan mutfak şefleri ile Mutfak Atölyeleri, Yoga Atölyesi, Bitkisel Sabun Atölyesi, Fermente Ürünler Atölyesi, Vegan Kozmetik Atölyesi, Juice Kaju Süt-Yoğurt Atölyesi, Vegan Tatlı Atölyesi, Seitan Atölyesi gibi atölyeler aracılığıyla veganlık hakkında kapsamlı bir dünya görüşüne sahip olacaklar. Festivalde ayrıca Dr. Munkhtsetseg Banzragch Yağcı tarafından bir bilimsel atölye düzenleniyor.

İki gün boyunca, başta Malatya Belediyesi olmak üzere, Marmaris ve Eskişehir Tepebaşı gibi yerel belediyelerin de katılımıyla, Türkiye’nin yöresel vegan lezzetlerini tatma imkanı bulacaklar.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Yaş sınırı bulunmayan festivalde çocuklar da unutulmadı; festival alanında ayrıca çocuklar için birbirinden farklı atölyeler de bulunuyor. Hayvanlara bugüne kadar hiç bakmadığımız bir gözle bakmamızı sağlayacak, hayvan haklarını temel alan ayrı bir tema alanı da festival ziyaretçileri için özel olarak hazırlandı.

Son yılların en beğenilen seslerinden Fatma Turgut ve Grup Seksendört ziyaretçileri rock müziğe doyururken ayrıca Under Black Flag, Deli Müjgan gibi gruplar da festival sahnesinde olacaklar.

2 gün sürecek festivalde, konaklamak isteyenler için ayrıca kamp alternatifi de bulunuyor.