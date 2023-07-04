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Uluslararası kuruluşlardan İsrail'e çağrı: Yardım görevlilerinin Cenin Mülteci Kampı'na girişine izin verilmeli

İsrail, işgali altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda, Pazar akşamı başladığı saldırılarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ağır yaralılara ulaşmak için kampa girmeye çalışan ilk yardım ekiplerinin engellendiğini ve örgüte bağlı en az iki hastanenin "saldırıya uğradığını" açıkladı. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yardım kuruluşları, İsrail'e, ilk yardım ekiplerinin kampa girişine izin verme çağrısı yaptı.

Uluslararası kuruluşlardan İsrail'e çağrı: Yardım görevlilerinin Cenin Mülteci Kampı'na girişine izin verilmeli
BBC TÜRKÇE

İsrail, işgali altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda, Pazar akşamı başladığı saldırılarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ağır yaralılara ulaşmak için kampa girmeye çalışan ilk yardım ekiplerinin engellendiğini ve örgüte bağlı en az iki hastanenin "saldırıya uğradığını" açıkladı. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı yardım kuruluşları, İsrail'e, ilk yardım ekiplerinin kampa girişine izin verme çağrısı yaptı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü, İsrail'in karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında üç çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Sözcü, sağlık çalışanlarının acil müdahalesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü de "tıbbi erişimin engellenmesini" kınadı::

"Askeri buldozerler, Cenin Mülteci Kampı’na giden çok sayıda yolu ve kaldırımı tahrip etti ve ambulansların geçmesini neredeyse imkansız hale getirdi. Baskın sırasında Filistinli sağlık görevlileri, aktif silah sesleri ve İHA saldırılarının olduğu bir alanda yaya olarak ilerlemek zorunda kaldı.

“Mülteci kampında yardıma muhtaç hastaların bulunmasına rağmen askeri operasyon süresince kampa giden tüm yollar trafiğe kapatıldı.”

Halil Süleyman Hastanesi’nde çalışan MSF personeli, burada başından kurşun yarası olan çok sayıda hasta olduğunu da bildirdi.

Filistin Yasama Konseyi üyesi Mustafa Barguti, BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kısa süre önce Cenin’in ana hastanesine biber gazı ile saldırdığını; saldırıya uğrayanlar arasında ilk yardım görevlileri, ambulanslar ve gazetecilerin de olduğunu söyledi.

Filistin Getty Images
Cenin kampında operasyon bir İsrail zırhlı aracı bir sokağın kapatıyor

İsrail ordusu: 120 kişi gözaltında

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Cenin Mülteci Kampı’nda operasyon yürüten güvenlik güçlerinin henüz aramadığı 10 ana hedef olduğunu açıkladı.

Sözcü Hagari, şimdiye kadar 120 şüphelinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 300 silahlı militanın halen Cenin’de saklandığına inandıklarını kaydetti.

Kamptaki belirli hedeflere askerlerin konuşlandırılacağını belirten Hagari, hedeflerin “patlayıcı yapım laboratuvarları” içerdiğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanebi ise “Operasyonda belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya yakınız” dedi.

İsrail ordusu ayrıca, “militan” olarak nitelendirdiği 9 Filistinlinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, sınır polisi ve iç istihbarat servisi Şin Bet'ten yapılan ortak açıklamaya göre, askerler gece yarısı "bölgedeki terör örgütlerine ait iki operasyonel durum odasına” baskın düzenledi. Bu odaların hangi gruplara ait olduğu belirtilmedi.

Açıklamada, askerlerin askeri teçhizat ve silahların yanı sıra "el bombası fırlatıcısı" da bulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, baskın düzenlenen alanların fotoğraflarını da yayımladı.

BBC bu fotoğrafları bağımsız olarak doğrulayamadı.

İsrail'in, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın “savaş suçu” olarak tanımladığı saldırılarına karşı genel grev çağrısı nedeniyle bugün Batı Şeria’daki iş yerleri kapalı.

Filistin Kızılayı yarım kilometre kareden az bir alanda yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'ndan 3 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ABD, Pazartesi günü İsrail’in kendini savunma hakkına saygı duyduğunu açıklamış ancak sivil ölümlerin engellenmesini istemişti.

BM yetkilileri de "Bütün askeri operasyonlarda uluslararası hukuka uyulmalı" diyor.

İslami Cihad, Hamas ve El Fetih'ten yüzlerce militan, düzenli ordu baskınlarına karşı koymak için gözetleme direkleri ve engellerle çevrilmiş Cenin Mülteci Kampı'nda yaşıyor.

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada, “(İsrail’in) acımasız saldırganlığı Cenin’in yiğitlerinin iradesini kırmayacak” denildi.

Örgüt, militanların İsrail askerleri yakınında bir dizi bomba patlattığını açıkladı. İsrail ordusu, bir askerin el bombasının patlaması sonucu hafif yaralandığını duyurdu.

İsrail askerleri, kampın suyunu ve elektriğini kesiyor. Ordudan yapılan açıklamada, patlayıcı cihazların imha edilmesi için bu yola başvurulduğu, kampa daha sonra yeniden su ve elektrik verileceği belirtildi.

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