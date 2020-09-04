HABERTURK.COM

'Adalet' temasıyla 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin başvuruları 11 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı. Festivalin yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle; "Yarışmanın amacı adalet temalı en iyi uzun metraj ve kısa metraj filmi seçerek, konusu adalet olan filmlerin yapımını desteklemek ve tartışılmasını sağlamaktır. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması daha önce Türkiye'de ticari gösterime girmemiş, televizyon kanallarında gösterilmemiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmemiş filmlerin katılımına açık. Başvurular, 11 Eylül 2020 Türkiye saatiyle 18'e kadar devam edecektir. Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.icapff.com üzerinden erişilebilir.

VisionIST, Endüstri Günleri

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, Endüstri Günleri'nin ikincisi düzenlenecek.



'Ben Masumum'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.