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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Narin cinayeti konuşuldu

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Narin cinayeti konuşuldu

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında Narin Güran ve Sıla bebeğin ölümü de konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:09
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        Narin cinayeti konuşuldu
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor.

        Bu yıl, 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında Narin Güran ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü de konuşuldu.

        Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Adil Yargılanma' ve Adli Bilimler' başlıklı panelde Narin Güran soruşturmasındaki sorunlar ele alındı.

        Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, panelle ilgili şunları söyledi;

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        #narin güran
        #Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
        #sıla bebek
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