Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Narin cinayeti konuşuldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor.

Bu yıl, 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programında Narin Güran ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü de konuşuldu.