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Uluslararası sularda dakika dakika kaçak operasyonu

Türk bayraklı ‘Galata Seaways’ gemisinden gelen kaçak ihbarı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. İtalyan güvenlik güçleri ile koordineli bir şekilde operasyon yürütülerek kaçak yolcular yakalandı.

Uluslararası sularda dakika dakika kaçak operasyonu
HABERTURK.COM

Yalova’dan Fransa’nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde tespit edilen 15 kaçak yolcu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın başından sonuna koordinasyonuyla İtalya’nın Napoli Limanı açıklarında gece operasyonuyla yakalandı.

Olayın başından sonuna kadar takip ve koordinasyonunu yürüten Bakan Uraloğlu, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı "Galata Seaways Gemisi"ndeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor; denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Dün (9 Haziran) saat 11.20 sularında DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.’ye ait gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçildi.

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da AAKKM’den gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı.

Gemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya’nın Napoli Limanı’na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.

Saat 17.00 sularında Napoli karasularına yaklaşan GALATA SEAWAYS gemisine İtalyan Polisi’nin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Bakan Uraloğlu koordinasyonunda, operasyonu koordine eden AAKKM tarafından gerekli izinler verilerek ilk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı.

Gemiye iniş yapan güvenlik güçleri, uzun bir süre kaçakları saklandıkları yerde bulmaya çalıştı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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