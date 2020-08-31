Uluslararası topluma hapishanede ölen İhvan yetkilisi için harekete geçme çağrısı

AA

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İryan'ın vefatıyla ilgili çeşitli ülkelerden siyasetçi ve hukukçuların katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, İhvan yetkilisinin ölümüyle ilgili uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Merzuki, kaybının son derece üzücü olduğunu dile getirdiği İryan'ın Arap özgürlük mücadelesinin bir kahramanı olduğunu söyledi.

Mısır rejimine seslenen Merzuki, "Daha önce (Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı) Muhammed Mursi'ye yapılan gibi İryan'a yapılan da cezasız kalmayacak. Bunları asla unutmayacağız, korkmayacağız." dedi.

Merzuki, uluslararası topluma, İryan'ın ölümüyle ilgili harekete geçme çağrısında bulunarak, suçluların cezalandırılmasını talep etti.

- "Yol haritası oluşturulması gerek"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Merzuki'nin çağrısına katıldığını belirterek, Mısırlı muhalif tutukluların ve hapishanelerde hayatını kaybedenleri savunmanın bir görev olduğunu söyledi.

Karadaği, İryan'ın vefatının sorumlularını yargılamak için bir yol haritası oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Eski Başbakan Başdanışmanı Türk yazar ve siyasi analist Ömer Faruk Korkmaz, İryan'ın hukuk ve adaleti savunmada ve mücadelede bir doktor olduğunu belirtti. Korkmaz, ansiklopediye benzettiği İryan'n vefatının büyük bir kayıp olduğunu ekledi.

Korkmaz, İryan'ın ailesine, Mısır halkı ve tüm Arap halklarına başsağlığı diledi.

- Uluslararası soruşturma çağrısı

Mısırlı muhalif Eymen Nur, İryan'ın siyasi güçler arasındaki krizleri dindiren bir kişi olduğunu ifade etti.

İryan'ın tabi bir şekilde hayatını kaybetmediğini, öldürüldüğünü söyleyen Nur, İryan'ın ruhunun, Mısır muhalefetinin saflarını birleştirmesiyle huzurlu olacağını kaydetti.

Mısırlı eski milletvekili Muhammed el-Faki de İryan'ın vefatının Mısır için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma istedi.

Mısır'da tutuklu bulunan İhvan liderlerinden İsam el-İryan, cezaevinde vefat etmişti. İryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, 13 Ağustos'ta güvenlik makamlarının kendisine tutuklu halde bulunan İryan'ın öldüğü bilgisini ilettiğini söylemişti.

Yerel basında İryan'ın ani bir kalp krizi nedeniyle tabi bir şekilde hayatını kaybettiği haberleri yer alırken, İhvan, İryan'ın gayri insani şartlar altında vefat ettiğini ve "şehit" olduğunu bildirmişti.

- İsam el-İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İryan, doktor ve politikacıydı.

Ordunun 2013'te yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı mevkilerinde görev alan İryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.