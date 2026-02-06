Ümit Canpolat dosyası sil baştan

Ümit ve Müge’nin apartman otoparkında, kapı önünde ve asansör önündeki görüntüleri saniye saniye analiz edildi.

ÜMİT VE MÜGE APARTMANA NASIL GİRDİ?

Müge’nin apartmana girerken telefonla biriyle konuştuğu ortaya çıktı. Müge’nin kiminle konuştuğu merak konusu olurken sosyal medyada yüzlerce yorum geldi. Müge’nin konuştuğu kişi kaynanası mıydı yoksa ailesinden biri mi? Çünkü Müge’nin sadece kafa salladığı ve yüzünün ciddi olduğu görüldü.

O CÜMLE KAN DONDURDU: “KAFASINA SIKTI BU”

Müge’nin olay anında 112 ile olan konuşmaları montajsız bir şekilde, kırpılmadan yayınlandı.

Ses kayıtlarında, 112 çalışanı adres öğrenmeye çalışırken Müge’nin telefonundan birine mesaj yazarmışçasına ses geldiği duyuldu. Ayrıca Müge bir ara 112 çalışanını beklemeye aldı.