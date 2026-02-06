Habertürk
        Ümit Canpolat dosyası sil baştan | Son dakika haberleri

        Ümit Canpolat dosyası sil baştan

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün uzun süre unutulmayacak özel bir yayın gerçekleşti. Ümit Canpolat dosyası sil baştan ele alındı. Dosyada ilk defa ham görüntüler yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:38
        Ümit Canpolat dosyası sil baştan
        Ümit ve Müge’nin apartman otoparkında, kapı önünde ve asansör önündeki görüntüleri saniye saniye analiz edildi.

        ÜMİT VE MÜGE APARTMANA NASIL GİRDİ?

        Müge’nin apartmana girerken telefonla biriyle konuştuğu ortaya çıktı. Müge’nin kiminle konuştuğu merak konusu olurken sosyal medyada yüzlerce yorum geldi. Müge’nin konuştuğu kişi kaynanası mıydı yoksa ailesinden biri mi? Çünkü Müge’nin sadece kafa salladığı ve yüzünün ciddi olduğu görüldü.

        O CÜMLE KAN DONDURDU: “KAFASINA SIKTI BU”

        Müge’nin olay anında 112 ile olan konuşmaları montajsız bir şekilde, kırpılmadan yayınlandı.

        Ses kayıtlarında, 112 çalışanı adres öğrenmeye çalışırken Müge’nin telefonundan birine mesaj yazarmışçasına ses geldiği duyuldu. Ayrıca Müge bir ara 112 çalışanını beklemeye aldı.

        Tarkan: Hoş geldin Orhan Baba

        Orhan Gencebay, dün akşam Tarkan'ın konserini izledi. Tarkan, sahneden Gencebay'ı selamladı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
