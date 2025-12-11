Ümit'İn ölümünde sır perdesi aralanıyor

İlk olarak, canlı yayında “kabus eve” giden Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, evde buldukları bir delilden bahsetti.

Bir erkeğin kullandığı bir ilaç bulduklarını söyleyen ekip, Müge’nin “hamile” olduğu iddialarını doğrular nitelikte olasılıkları değerlendirdi. Yoksa bu yalanı, Ümit öldükten sonra Canpolat ailesine bilerek mi söylemişti? Peki, eğer bu iddia doğruysa, gebeliği sonlandırdı mı?

KIRIK TELEFON RAPORUNDAKİ ŞOK DETAY

Emniyetten gelen yazılı raporda, Ümit Canpolat’ın ikiye ayrılan telefonunda yanık izine rastlandığı belirtildi. Bu da oldukça önemli bir diğer detaydı.

“ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUYORUM”

Amca Doğan Yazgan’ın bacanağı Ertuğrul’un, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine yaptığı açıklamalar ekranlara getirildi.

Ertuğrul, Ümit’in ölümünü şüpheli bulduğunu ifade ederken, o gün Müge’nin saçlarının nasıl olduğuna ve evdeki tokaların nerede bulunduğuna dair bilgiler paylaştı.