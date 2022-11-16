Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü

Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında içerde kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRADI
Yangın yandaki konteynere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarının ardından yangında içerde kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu konteynerde bir süre çalışma yaptı.
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