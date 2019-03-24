İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, bu sabah saat 09.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre 34 BY 6531 plakalı araç sürücüsü Zeynep Dizman, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın lastiği koparken, savrulan araç 10 metre ileride durabildi.

KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü Zeynep Dizman ve araçtaki küçük bir kız çocuğu yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yola dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasını ardından kaza yapan araç kaldırıldı ve trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.