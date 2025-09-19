Habertürk
        Ümraniyespor: 0 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU (Iğdır deplasmanda güldü) - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 0 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 19:15 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:15
        Iğdır FK deplasmanda güldü!
        Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Iğdır FK’ya 1-0 mağlup oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada sağ tarafta topla buluşan Benny’nin içeriye hareketlenip ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Sinan’da kaldı.

        29. dakikada sol taraftan Benny’nin orta yaparak kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Glumac’ın kafa vuruşunda kaleci Sinan meşin yuvarlağı kurtardı.

        77. dakikada Güray Vural’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Alim’in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

        90+5. dakikada Iğdır FK'nın hızlı hücuma çıkacağı esnada yere yatıp topa eliyle dokunan Emre Kaplan, hakem Furkan Aksuoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edildi.

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Onur Gülter, Azem Zorlu

        Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 81), Djokanovic, Soukou (Batuhan Çelik dk. 88), Atalay Babacan (Hoti dk. 68), Benny, Bardhi

        Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Talha Bartu Özdemir, Yusuf Saitoğlu

        Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

        Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Caner Cavlan (Koita dk. 77), Burak Bekaroğlu, Rotariu (Fofana dk. 46), Eyüp Akcan (Ahmet Engin dk. 77), Doğan Erdoğan (Oğuz Güçtekin dk. 63), Güray Vural (Alperen Selvi dk. 89), Bruno

        Yedekler: Melih Akyüz, Eysseric, Malik Yılmaz, Ali Kaan Güneren, Özder Özcan

        Teknik Direktör: Muhammet Reis

        Gol: Alim Öztürk (dk. 77) (Iğdır FK)

        Kırmızı kart: Emre Kaplan (dk. 90+5) (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Soukou (Ümraniyespor), Conte (Iğdır FK)

