Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Murat Erdoğan, Serkan Çimen, Emin Yıldırım
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 65 Bahadır Taşdelen),Serkan Göksu (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar),Vasilogiannis (Dk. 46 Birol Parlak),Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek
Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 46 Kamal Issah),Sissoko, Furkan Balaban (Dk. 46 Sekidika),Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90+3 İbrahim Halil Öner)
Goller: Dk. 25 Atabey Çiçek, Dk. 74 Recep Aydın (Ümraniyespor),Dk. 45+2 Erdal Akdarı, Dk. 76 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)
Kırmızıkartlar: Dk. 17 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor),Dk. 34 Appindangoye (Ümraniyespor)
Sarıkartlar: Dk. 45 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor),Dk. 57 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor)
YORUMLAR
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!