Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Boluspor'da geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
10 numara pozisyonunda görev yapan Akabueze, geride kalan sezon 1. Lig'de 32 maçta 9 gol kaydetmişti.
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