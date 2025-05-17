Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı
Giriş: 17.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:44
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında 2 Ocak'ta göreve başlayan 48 yaşındaki teknik direktörle 1 senelik yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Ümraniyespor, 21 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
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