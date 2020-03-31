Umre dönüşü Ankara'da karantinaya alınanların bir kısmı başka yurda nakledildi

AA

Alınan bilgiye göre, 29 Mart'ta tahliyesi planlanan ancak sağlık taramalarının sürmesi nedeniyle ayrılmaları ertelenen vatandaşlardan bazılarının taşınması için Gölbaşı KYK Yerleşkesi'nde ve naklin gerçekleşeceği Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda dün akşam saatlerinde hazırlık başladı.

Sağlık kontrolleri tamamlanan vatandaşlardan yaklaşık 250'si otobüslerle Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na taşındı. Vatandaşların nakil işlemleri polis ekiplerinin nezaretinde 14 otobüsle ve her araçta en fazla 20 kişi bulunacak şekilde gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'da çalışanlar, seyahat amacıyla yurt dışına gidenler ve umreden dönenlerin de aralarında olduğu öğrenilen kişilerin, yeni yerlerindeki odalarda tek kişi olarak kalacakları belirtildi.