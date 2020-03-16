Zafer Samancı'nın haberine göre, bahçede toplanan vatandaşlar, dışarı çıkmak istedi. Polis ile girilen arbede sonunda yurdun bahçe kapısının kırıldığı iddia edildi.
Vatandaşlar, kaldıkları yurt binasının temiz olmadığını öne sürdü.
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