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Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak tarihe geçti

Tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşılaşmasında sahaya çıkarak, 503 maçta süre alan Oğuz Çetin'i geride bıraktı! Umut Bulut'un Konyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu olması nedeniyle maç öncesinde mini bir tören düzenlendi

Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak tarihe geçti

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Umut Bulut, tarihe geçti.

Geçen hafta takımının Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden 37 yaşındaki futbolcu, 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan Umut Bulut'un 17 sezonda şu ana kadar 163 golü bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'a geçen sezon ortasında transfer olan Umut Bulut, bu sezon takımına ligde 2 gol katkısı yaptı.

UMUT BULUT'A PLAKET VERİLDİ

Umut Bulut'un Konyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu olması nedeniyle maç öncesinde mini bir tören düzenlendi. Sahanın kenarındaki etkinlikte, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli futbolcuya plaket verdi.

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile kulübün sportif direktörü Ali Ravcı da Umut Bulut'u tebrik etti. Yeni Malatyasporlu futbolcular da Umut Bulut'u alkışlayarak başarısından dolayı kutladı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olan Yeni Malatyasporlu Umut Bulut'u tebrik etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2012-2016 yıllarında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'un 26. haftada İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 504. kez lig maçına çıkan Umut, Galatasaray'da 114 lig karşılaşmasında forma giydi ve 32 kez fileleri havalandırdı.

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