Engelli bir sanatçı olan Muhammed Yalçın’ın eserlerinden oluşan “Umut: Duvarımdaki Renkler” isimli sergi, İstanbul Esentepe’de Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu’nda düzenlenen bir törenle açıldı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ve ressam Muhammed Yalçın

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Safiyane bir ruhla çizdiği eserleriyle sanat camiasında yankı uyandıran Muhammed Yalçın kardeşimize destek vermekten, eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergiyi ziyaret edenler, ilhamın sınır tanımayan gücünün ortaya çıkardığı adeta bir renk cümbüşü olan eserlere tanıklık edecek ve bambaşka dünyalara yelken açma fırsatını bulacak” dedi.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle temel eğitimini yarıda bırakan 31 yaşındaki zihinsel engelli Muhammed Yalçın, Yıllar sonra, bir özel eğitim merkezinde iş eğitimi almaya başlar. Resme olan yeteneği burada ortaya çıkar. Öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim kursuna gider. Yaklaşık bir yıl resim eğitimi alan Yalçın, ailesinin evde oluşturduğu atölyede resim yapmaya devam eder. Yalçın, odanın duvarlarını tuval olarak kullanmaya başlar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, 6 Aralık Cuma gününe kadar Kuveyt Türk Genel Müdürlük Sergi Salonu’nda tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.