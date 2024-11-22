Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı
Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak nafaka anlaşmazlığı nedeniyle boşanma gerçekleşemedi
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu. İkilinin boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak çift boşanamadı.
5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.
Avukatı, davanın reddini isteyerek, Umut Oğuz ile ile eşinin fiilen ayrı olmadığını iddia etti ve müvekkilinin boşanmak istemediğini belirtti.
Oyuncunun avukatı ayrıca; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti. Bunun üzerine duruşma ertelendi.