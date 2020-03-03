Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Ünal Karaman ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başladı

Ünal Karaman

Süper Lig´in 25´inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi. Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor Fenerbahçe CANLI YAYIN! İlk düdük geldi! Trabzon Fenerbahçe maçı detayları
FUTBOLİlk yarı sonucu
SON DAKİKA! UEFA Uluslar Ligi kurası çekildi! İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye rakipleri
FUTBOLRakiplerimiz belli oldu!
Süper Lig'de 24. haftanın panoraması: Zirvenin 4 atlısı
FUTBOLZirvenin 4 atlısı
Son dakika haberler: Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları! İşte en yakın aday! Semih Özsoy yurt dışında temaslarda bulunuyor!
FUTBOLEn yakın aday!
Ersun Yanal'la Fenerbahçe ayrılığının perde arkasının ve tüm süreci HABERTÜRK açıklıyor! Fenerbahçe haberleri
FUTBOLMadde madde ayrılık süreci!
UEFA'dan son dakika koronavirüs (coronavirus) kararı! - Haberler
FUTBOLUEFA'dan koronavirüs kararı
Ersun Yanal: Yönetim ricada bulundu
FUTBOL"Yönetim ricada bulundu"
Son dakika! Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
FUTBOLHastaneye kaldırıldı
Şenol Güneş'ten Ozan Kabak açıklaması!
FUTBOLOzan Kabak açıklaması!
Galatasaray ve Başakşehir PFDK'da
FUTBOLGalatasaray ve Başakşehir, PFDK'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X