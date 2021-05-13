UNICEF’ten Filistin açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

UNICEF Genel Direktörü: ‘‘Durum tehlikeli bir noktaya ulaştı.’’

UNICEF Genel Direktörü, 12 Mayıs’ta yayımladığı açıklamada Filistin ve İsrail’deki son durumun tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek şiddeti durdurmak için çağrıda bulundu.

UNICEF Genel Direktörü: ‘‘Durum tehlikeli bir noktaya ulaştı.’’
UNICEF’ten Filistin açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Pazartesi gününden bugüne Filistin’de en az 14 ve İsrail’de 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildiren Henrietta Fore, Gazze ve Doğu Kudüs’te Batı Şeria bölgesi dahil olmak üzere 95 ve İsrail’de ise 3 çocuğun yaralandığına ilişkin raporu açıkladı.

UNICEF Genel Direktörü, 12 Mayıs’ta yayımladığı açıklamada, “Durum tehlikeli ve kritik bir eşiğe gelmiş bulunmakta. Şiddetin derecesi ve çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı düzeyde. Şu an büyük çaplı bir savaşın eşiğindeyiz. Ve biliyoruz ki, her türlü savaşta en önce ve en çok acıyı her zaman çocuklar çekmekte'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Altyapı tesislerine yönelik saldırılara ve başta çocukları ve sivilleri hedef alan şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı.

CAN KAYBI

İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e çıktığı biliniyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ten Gazze Şeridi’ne taşınan saldırılarda 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Son gelen bilgilere göre, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 487 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ZEHİRLİ GAZ ŞÜPHESİ

İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı kullanılan zehirli gaz nedeniyle arttığı belirtiliyor. Otopsi raporlarında Filistinli vatandaşların can kayıplarına ilişkin boğulma tespit edildiği aktarıldı. Hayatını kaybeden Filistinli vatandaşların ölüm nedenlerinin kesin olarak tespit edilmesinin organ ve dokulardan alınacak numunelerle belirleneceği belirtildi.

İSRAİL GAZZE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Gazze’ye kara operasyonuna başlayacağını duyuran İsrail, kara harekâtı için birliklerini göndermeye başladı. Hamas, İsrail gerilimi arttırmak istiyorsa bize buna hazırız’’ açıklaması yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile ...
İSRAİL BAYRAM DİNLEMEDİ! Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı - Haberler
DÜNYAİsrail'den yeni saldırı!
Air France kazasında yargı yolu açıldı - Haberler
DÜNYAAir France kazasında yargı yolu açıldı
Panama'da 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAPanama'da 6 büyüklüğünde deprem
The Washington Post’un ilk kadın genel yayın yönetmeni: Sally Buzbee
DÜNYAThe Washington Post’un ilk kadın genel yayın ...
BELFAST KATLİAMI! Son dakika... 10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü!
DÜNYA10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü!
Everest'e tırmanan 2 dağcı öldü - Haberler
DÜNYAEverest'e tırmanan 2 dağcı öldü
Amerika’da Ohio eyaletinde aşı yaptırmaya teşvik için ilginç yöntem: 1 milyon dolarlık çekiliş
DÜNYAOhio eyaletinden 1 milyon dolarlık aşı teşvik ...
Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalanını İngiltere’de çekecek
DÜNYASavaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasını ...
İSRAİL KATLİAMI! Son dakika... Mescid'i Aksa'da yüz bin kişiyle bayram namazı! - VİDEO HABER
DÜNYAMescid'i Aksa'da yüz bin kişiyle bayram namazı!