UNICEF’ten Filistin açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pazartesi gününden bugüne Filistin’de en az 14 ve İsrail’de 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildiren Henrietta Fore, Gazze ve Doğu Kudüs’te Batı Şeria bölgesi dahil olmak üzere 95 ve İsrail’de ise 3 çocuğun yaralandığına ilişkin raporu açıkladı.

UNICEF Genel Direktörü, 12 Mayıs’ta yayımladığı açıklamada, “Durum tehlikeli ve kritik bir eşiğe gelmiş bulunmakta. Şiddetin derecesi ve çocuklar üzerindeki etkisi yıkıcı düzeyde. Şu an büyük çaplı bir savaşın eşiğindeyiz. Ve biliyoruz ki, her türlü savaşta en önce ve en çok acıyı her zaman çocuklar çekmekte'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Altyapı tesislerine yönelik saldırılara ve başta çocukları ve sivilleri hedef alan şiddeti sonlandırma çağrısı yaptı.

CAN KAYBI

İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e çıktığı biliniyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ten Gazze Şeridi’ne taşınan saldırılarda 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Son gelen bilgilere göre, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 487 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ZEHİRLİ GAZ ŞÜPHESİ

İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı kullanılan zehirli gaz nedeniyle arttığı belirtiliyor. Otopsi raporlarında Filistinli vatandaşların can kayıplarına ilişkin boğulma tespit edildiği aktarıldı. Hayatını kaybeden Filistinli vatandaşların ölüm nedenlerinin kesin olarak tespit edilmesinin organ ve dokulardan alınacak numunelerle belirleneceği belirtildi.

İSRAİL GAZZE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Gazze’ye kara operasyonuna başlayacağını duyuran İsrail, kara harekâtı için birliklerini göndermeye başladı. Hamas, İsrail gerilimi arttırmak istiyorsa bize buna hazırız’’ açıklaması yaptı.