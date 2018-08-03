Union La Calera - Palestino maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında Union La Calera ile Palestino, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Union La Calera 34 puanla 3. sırada, Palestino 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Union La Calera, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 217. İddaa'da Union La Calera kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Palestino kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Union La Calera son haftadaki Palestino müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Palestino, Union La Calera karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Union La Calera, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Union La Calera, kendi sahasında 15 gol attı, 9 gol yedi.

Palestino, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palestino 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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