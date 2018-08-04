Universidad Concepcion - Huachipato maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında Universidad Concepcion ile Huachipato, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Universidad Concepcion 36 puanla 2. sırada, Huachipato 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Universidad Concepcion son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Huachipato son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 431. İddaa'da Universidad Concepcion kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Huachipato kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Universidad Concepcion önceki hafta Palestino mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Huachipato, CD Everton karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Concepcion, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Huachipato, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huachipato 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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