Universidad Concepcion - Palestino maçı istatistikleri

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad Concepcion, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Palestino takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Universidad Concepcion 33 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Palestino 19 puanda ve 9. sırada. Universidad Concepcion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 183. İddaa'da Universidad Concepcion kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Palestino kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Universidad Concepcion son haftadaki Palestino müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Palestino ise Universidad Concepcion karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Universidad Concepcion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Universidad Concepcion, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Palestino, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Palestino, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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