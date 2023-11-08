Beşiktaş'ta gözler Serdal Adalı'da... Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesinde adaylar konusunda bekleyiş devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın ardından Emre Kocadağ da adaylığını duyurmaya hazırlanırken gözler Serdal Adalı'ya çevrildi. Adaylığa sıcak bakan Adalı'nın kesin kararını 9 Kasım Perşembe günü duyurması bekleniyor

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler diğer adaylara çevrildi.

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat adaylığını resmen açıklamıştı. Asbaşkan Emre Kocadağ da Çebi'nin açıklamalarının ardından adaylığını duyurmak için hazırlık içerisinde.

Beşiktaş'ta başkan adaylığı için gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise Serdal Adalı... Yurt dışından dönen ve ekibiyle süreci değerlendiren Adalı'nın adaylığa sıcak baktığı öğrenildi. Adalı'nın adaylıkla ilgili kesin kararını 9 Kasım Perşembe günü duyurması bekleniyor.