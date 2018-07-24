Universidad San Martin - Sport Rosario maç önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Universidad San Martin, 24 Temmuz 2018 Salı günü Sport Rosario takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:15. 6 puanlı Universidad San Martin 13. sırada bulunuyor, Sport Rosario 14 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Universidad San Martin, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Rosario, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 507 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad San Martin kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Sport Rosario sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Universidad San Martin önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 1-5 yenildi.

Sport Rosario ise Universidad San Martin karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Universidad San Martin, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Sport Rosario, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Rosario 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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