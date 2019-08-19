Üniversite hayaline kavuşan on binlerce öğrenci, şimdilerde kazandıkları bölümlere kayıt yaptıma heyecanı yaşıyor. Öğrenci ve aileleri "Üniversitelerde e-kayıt nasıl yapılır? e-kayıt başvuru tarihleri nasıl?" sorularına cevap arıyor. İşte bu sorulara yanıtlar...
ÜNİVERSİTE E-KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresine tıklayarak, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e devlet'e girerek işlemlerini kolayca halledebiliyorlar.
E KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adayların “e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.
DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
e-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.
E-KAYITTA SON TARİH NE ZAMAN?
e-kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos 2019 gecesi saat 23:59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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