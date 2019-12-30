DHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yüksekokul öğrencisi Recep Oğuz (20),aynı okulun öğrencisi Berkan K. (20) tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, olay dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Recep Oğuz ile aynı okulun Biyomedikal Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Berkan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berkan K., Oğuz'u 4 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Recep Oğuz, ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berkan K., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.