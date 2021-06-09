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HaberlerGündem3. SayfaÜniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı! - Haberler
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Sakarya'da üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan ise yakalandı

Üniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı! - Haberler
Üniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı!
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İHA

Olay, Akyazı ilçesinde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı U.E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İHA'nın haberine göre U.E., tartıştığı B.G.’yi bıçakladıktan sonra balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine de bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaçmaya çalışan U.E. elindeki bıçağı atarak teslim oldu. Boğazı, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan B.G. ise kanlar içerisinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı B.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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