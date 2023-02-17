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Üniversite sınavları online mı olacak? Üniversite vize sınavları uzaktan mı yapılacak?

Kahramamaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından üniversitelerde tatil kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin bahar döneminde uzaktan (online) eğitime geçtiğini duyurdu. Bu kapsamda gözler üniversite sınavları online mı olacak? sorusuna çevrildi. İşte üniversite vize sınavlarının nasıl yapılacağına dair detaylar...

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  • Üniversite sınavları online mı olacak? Üniversite vize sınavları uzaktan mı yapılacak?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem 11 ilimizde yıkıma neden oldu. YÖK, deprem felaketinin ardından tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı. Sonrasında üniversitelerin bahar döneminin uzaktan devam edileceği duyuruldu. Konuya ilişkin üniversite sınavlarının online olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...
  • Üniversite sınavları online mı olacak? Üniversite vize sınavları uzaktan mı yapılacak?

    ÜNİVERSİTE VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

    YÖK tarafından üniversiteler için yapılan açıklamada 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağı duyurulmuştu.

    Ancak vize ve final sınavlarıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
  • Üniversite sınavları online mı olacak? Üniversite vize sınavları uzaktan mı yapılacak?

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

    YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi.
  • Üniversite sınavları online mı olacak? Üniversite vize sınavları uzaktan mı yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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