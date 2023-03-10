ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM UYGULANACAK MI?

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek.

Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek.

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.