Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" diye konuştu. Tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI! ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz." dedi.