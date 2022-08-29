Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte? sourusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin açılacağı tarih araştırmaları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. Geçtiğimiz yıl üniversiteler 13 Eylül 2021 tarihinde açılmıştı. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin açılış tarihi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, 2022 - 2023 YÖK takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...