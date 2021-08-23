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Haberler Gündem Eğitim Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Son açıklamlaar geldi! İşte kritik tarih
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Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Son açıklamalar geldi! İşte kritik tarih

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yeni akademik yıl öncesi kampüs özlemi çeken öğrenciler merak içerisinde bu soruların cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili YÖK'ten gelen aşı talebi ve Sağlık Bakanı Koca'nın son açıklaması tabloyu netleştirdi. Peki, üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? İşte son durum...

Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Son açıklamlaar geldi! İşte kritik tarih

2020 Mart ayından beri eğitimine online devam eden üniversite öğrencileri kampüslerine ne zaman döneceklerini araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin son gelişmeleri haberimizde derledik...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül itibariyle başlayacak. Yeni akademik yıl öncesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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