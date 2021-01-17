Koronavirüs salgınına karşı aşılama sürecinin başlaması ile birlikte üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim umutları arttı. En çok merak edilen konu ise ikinci dönem yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların 15 Şubat'ta açılacak olması nedeniyle gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrilmişti. Üniversitelerin açılış tarihi için bilim kurulundan alınacak olan görüşler kabinede değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerin ardından ise üniversitelerin yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama gerçekleşecek.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan” İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA!

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.