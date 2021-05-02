Üniversiteli cinayetinde yeni gelişme 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Olay geçen yıl meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Mehmet Ali Demirel, Viyana'da yaşayan ablasının, eşinden şiddet gördüğünü öğrendi.

Zafer Samancı'nın haberine göre Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşını da alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile onun çocukları Adil Koç ve İsa Koç, Demirel'i demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra öldü. Baba ve oğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Mehmet Ali Demirel'i öldürdükleri gerekçesiyle cezaevinde bulunan baba ve iki oğlu önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanıkların cezası 12’şer yıl 6’şar aya düşürüldü. Karar sonrası fenalaşan Mehmet Ali Demirel’in annesi Fatma Demirel hastanede kaldırıldı.

İSTİNAF KARARI ONADI, ANNE İSYAN ETTİ

Karar istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Onama kararının ardından ikinci kez yıkıldıklarını gözyaşları arasında anlatan anne Fatma Demirel "Çocuğum bir senedir yok. 12 yıl ceza çok az. Elbette benim oğlum geri gelmeyecek ama en azından yangınımız bir nebze azalacak. Yargıtay’dan gelecek sonucu ümitle bekliyoruz. Hepimiz perişan olduk" dedi.

Mehmet Ali Demirel'in kız kardeşi Emine Demirel ise "Biz ailesi olarak her gün ölüyoruz. Olayın kabul edilecek tarafı yok. 12 yıl ceza çok az. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Aile, avukatları Cihat Tanrıkulu aracılığıyla kararı temyiz etti. Aile şimdi Yargıtay'ın vereceği kararı bekliyor.