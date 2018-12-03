Çağın Bodur, söz yazarı ve besteci kimliğine ‘Evelallah’ ile yorumculuğunu da ekledi. Toygar Işıklı'nın 'Hayat Gibi', 'Sen Eşittir Ben', 'Sen Bilirsin', 'Ben Kötü Biri Değilim', Betül Demir'in 'Anlat Anlat' şarkılarında imzası bulunan ve bu şarkıları 'Med Cezir', 'Kuzey Güney', 'Kara Para Aşk' gibi döneminin sevilen dizilerinde sıklıkla çalınan Çağın Bodur, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Kerem Ozan Şahin'e ait 'Evelallah’da umutsuz aşkı bambaşka bir anlatımla müzikseverlere ulaştırdı.

Dostlarına yemek hazırlayan birini canlandırdığı 'Evelallah’ın klibi Mustafa Güzelkokar'ın yönetmenliğinde çekilirken şarkı itunes en çok satan parçalar listesine hızlı bir giriş yaptı ve ardından 1'nci sıraya yerleşti.

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