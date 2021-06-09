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Ünlü&Co kârını yüzde 93 artırdı  

Hisselerinin yüzde 26’sının halka arzını tamamlayarak Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan ÜNLÜ & Co’nun 2021 ilk çeyrek bilançosu açıklandı.

Ünlü&Co kârını yüzde 93 artırdı  
HABERTURK.COM

Ünlü Yatırım Holding’in (ÜNLÜ & Co),üç aylık finansal sonuçlarına göre, brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 93 artarak 68.440.765 TL’ye çıktı. Çeyrek bazda FAVÖK marjını da % 28’e yükselten ÜNLÜ & Co’nun söz konusu dönemde esas faaliyet kârı (2020 aynı döneme göre) 19.617.331 TL’lik artış ile 17.900.366 TL olarak gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana geçen 25 yılda yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında yürüttüğü faaliyetleriyle sektörünün öncü gruplarından biri olan ÜNLÜ & Co, 2021 yılı ilk çeyreğini 584.338.495 TL aktif büyüklük ve 262.333.746 TL özkaynak büyüklüğüyle tamamladı. İlk çeyrek sonuçlarına göre özkaynak kârlılığı % 40 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tüm kârlılık radyolarını yukarı çeken ÜNLÜ & Co’nun net kâr marjı 2021 ilk çeyrek itibarıyla % 16 oldu. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaşmıştı.

MOTİVE EDİCİ OLDU

Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Yılın ilk üç ayında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, stratejilerimizi gerçekleştirme yolunda bizim için motive edici. Çok yeni tamamladığımız halka arz çalışmalarımızda paydaşlarımıza stratejimizi anlatırken mevcut iş alanlarındaki başarılarımızın yanında; köklü, sağlam ve uluslararası piyasalarda adından söz ettiren, yüz yıl sonra da varlığını sürdürecek bir yatırım bankacılığı grubu olma hedefimizi de paylaşmıştık. 2020 ilk üç ayı ile 2021 ilk üç ayı arasında gösterdiğimiz gelişim bu hedef yolunda sağlam adımlarla ilerlediğimizin önemli göstergesi. Bu hedef için çalışmaya devam ederken, gelişmeleri de düzenli olarak tüm paydaşlarımıza sunacağız.” dedi

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