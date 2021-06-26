Yaz konserleri başlıyor 0:00 / 0:00

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Aşılanmanın artmasıyla birlikte tam normalleşmenin başlamasıyla birlikte Kerki Solfej Yaz Konserleri başlayacak. Kenan Doğulu, Sertab Erener, Mabel Matiz, Erol Evgin, Candan Erçetin, Funda Arar, Ferhat Göçer, Zülfü Livaneli, Yıldız Tilbe, Duman, Cem Adrian, Karsu, Mor ve Ötesi, Evgeny Grinko, Doğu Demirkol, Ayta Sözeri, Buray, Levent Yüksel, Tuğba Yurt, Gazapizm ve Yüzyüzeyken Konuşuruz, temmuz itibariyle sezon boyunca Bodrum Antik Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, Marmaris Amfi Tiyatro, Datça Açıkhava Tiyatrosu, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Alanya Açıkhava Tiyatrosu, Antalya Açıkhava'da hayranlarına seslenecek.

Pandemi sebebiyle konser alanlarına HES kodu ile girişle birlikte etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske gibi koruyucu donanımlar gibi tedbirler olacak.