SILA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. senesi kutlu ve mutlu olsun. Bu vesileyle Mutlu'yla ilk ciddi (!) çekimimizi biricik Barış ağabeyimizin şarkısıyla gerçekleştirdik.

Bize bu sihirli günü armağan eden Ata'mıza ömürlerce teşekkür! Gönül isterdi ki; bu kıymetli günü yan yana, kol kola, coşkuyla kutlayalım. Önümüzdeki sene acısını çıkartmak umuduyla. Her daim neşeyle dostlar, her daim can cana. Bayramımız kutlu olsun...