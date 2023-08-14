Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ünlü oyuncu Bethany Joy Lenz tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı

        Ünlü oyuncu Bethany Joy Lenz tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı

        One Tree Hill, Dexter ve Pearson gibi dizilerde rol alan ABD'li oyuncu Bethany Joy Lenz, geçmişte 10 yıl boyunca bir tarikatın üyesi olduğunu açıklamıştı. Lenz tarikatta yaşadıklarını ilk kez anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'li oyuncu Bethany Joy Lenz, eski dizisi One Tree Hill'in diğer yıldızları Sophia Bush ve Hilarie Burton ile birlikte sunduğu podcast 'Drama Queens'te eskiden tarikata üye olduğunu açıklamıştı.

        2

        Podcastin en son bölümünde Lenz, yazdığı kitabı anlatırken "10 yıldır bir tarikattaydım. Bu süreç ve bundan sonraki 10 yıllık iyileşme hakkında yazmak gerçekten değerli bir deneyim olurdu. Yani anlatacak çok şeyim var" diye konuşmuştu.

        3

        ABD'li site Variety'e verdiği bir röportajda Lenz adını açıklamayı reddettiği tarikat hakkında konuştu.

        42 yaşındaki oyuncu, kimliğini gizli tutmasına rağmen, eski dizisindeki rol arkadaşlarının müdahale edip onu 'kurtarmaya' çalıştıklarını söyledi.

        4

        Lenz o döneme ilişkin "Bir süredir hepsi beni kurtarmaya çalışıyordu, bu çok güzeldi ama çok inatçıydım. Yapabileceğim en iyi seçim olduğuna inandığım şeye gerçekten bağlıydım" diye konuştu.

        5

        Ünlü oyuncu tarikata katılımının Los Angeles'ta bir İncil'e yönlik bir gruba dahil olmasıyla başladığını ancak daha sonra tecrit gibi bir sisteme dönüştüğünü belirtti.

        6

        Lenz süreci "Etrafınızdaki herkese güvenmemenizi sağlamak zorundalar, böylece güvenebileceğiniz tek kişi, her şeyden önce liderler ve grup içindeki insanlar oluyordu. Bu benimle dizideki ekibim arasında derin bir güvensizlik oluşturdu. Onları ne kadar sevsem de temel bir düşünce vardı: Acı çekiyorsam, ıstırap çekiyorsam bu insanların hiçbirine gidemem. Yani inanılmaz derecede yalnız hissediyorsun" diye açıkladı.

        7
        8

        Oyuncu, acı verici olarak tanımladığı süreci anlattığı kitabının gelecek yılın başlarında çıkacağını açıkladı.

        9

        * Haberin görseli Associated Press, Shutterstock ve Instagram'dan servis edilmiştir.

        10
        11
        #Bethany Joy Lenz
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        16 kişi hayatını kaybetmişti! Savcının istediği ceza belli oldu!
        16 kişi hayatını kaybetmişti! Savcının istediği ceza belli oldu!
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Elon Musk: Zuckerberg bir tavuk
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Silodaki patlamada can kaybı arttı!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri