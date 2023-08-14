Ünlü oyuncu Bethany Joy Lenz tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı

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Lenz o döneme ilişkin "Bir süredir hepsi beni kurtarmaya çalışıyordu, bu çok güzeldi ama çok inatçıydım. Yapabileceğim en iyi seçim olduğuna inandığım şeye gerçekten bağlıydım" diye konuştu.

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Ünlü oyuncu tarikata katılımının Los Angeles'ta bir İncil'e yönlik bir gruba dahil olmasıyla başladığını ancak daha sonra tecrit gibi bir sisteme dönüştüğünü belirtti.